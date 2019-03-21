Абаев: Мы будем развивать новый бренд с огромным потенциалом – «Нур-Султан»

Астана. 21 марта. КазТАГ – Казахстан будет развивать новый бренд с огромным потенциалом – «Нур-Султан», заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Мы сохраним всемирно известный бренд «Астана» и будем развивать новый бренд с огромным потенциалом – «Нур-Султан», — заявил Абаев в эфире республиканского телевидения.

По его словам, процесс переименования столицы «не будет так радикален, как думают многие».

«Прежде всего акимат выберет максимально незатратный для государственного бюджета путь. Никто не ставит задачу в один день сменить все баннеры, вывески, объявления. Нет, этого не будет», — уверяет министр.

Он утверждает, что все ключевые объекты города, в названиях которых есть слово «Астана» сохранят прежние название.

«Все ключевые объекты города – «Астана Опера», «Астана Арена», спортивные клубы, телеканал «Астана» и так далее, не будут менять свои наименования. Мы также сохраним, что очень важно, международный бренд «Астана». К примеру, международный финансовый центр, авиакомпания Air Astana, велокоманда «Астана», спортивная команда Astana Arlans – все это сохранит свое прежнее название», — заверил глава МИОР.

Также он заверил, что нет необходимости менять документы в связи с переименованием столицы.

«Официальные документы, в которых указано старое название столицы, не утратят свою юридическую силу. Никому не нужно идти в ЦОНы и менять их. Смена документов будет происходить строго по истечении их действия», — пообещал Абаев.

20 марта временный президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нур-Султан. Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев, предложив назвать центральные улицы всех крупных городов страны именем первого президента.

Маслихат столицы идею переименования Астаны в Нур-Султан уже поддержал.

Одновременно решения о переименовании улиц приняли маслихаты многих крупных городов страны, однако это вызвало негативную реакцию со стороны рядовых граждан. В частности, казахстанцы осудили планы переименовать проспекты Каныша Сатпаева в Атырау, Абилкайыр-хана в Актобе, Толе би в Таразе, Абая в Костаная в честь Назарбаева. В итоге республиканская ономастическая комиссия при правительстве предложила властям указанных городов выбрать другие улицы для переименования.

Несогласие с переименованием столицы выразили и жители Астаны. Ранее группу граждан, которые пришли к акимату столицы, чтобы выразить свою позицию, задержала полиция.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.