Алматы. 21 марта. КазТАГ – В центральном парке Алматы появится скульптура Батырхана Шукенова, сообщает пресс-служба акима города.

«Уже в текущем году в парке дополнительно появится новый детский городок, спортивная зона для маломобильных групп населения и «Сад музыки», где Бауыржан Байбек (аким Алматы – КазТАГ) предложил установить скульптуру, посвященную заслуженному деятелю искусств Казахстана Батырхану Шукенову», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Известный казахстанский певец Батырхан Шукенов ушел из жизни в 2015 году в возрасте 52 лет. Заслуженный деятель искусств Казахстана, посол доброй воли ЮНИСЕФ и один из основателей известной поп-группы «А’Студио» пользовался всенародной любовью и скончался на пике своей популярности. На малой родине музыканта в Кызылорде уже есть памятник, призванный увековечить имя Батырхана Шукенова. Он был открыт в мае 2018 года.