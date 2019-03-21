Как будут называться жители Астаны после переименования столицы в Нур-Султан, рассказал Султанов

Астана. 21 марта. КазТАГ – Как будут называться жители Астаны после переименования столицы в Нур-Султан, рассказал столичный аким Бахыт Султанов, сообщает Elorda Aqparat.

«Сегодня мы вступили в новый этап развития. Столица нашей Родины будет носить имя основоположника современного Казахстана. По предложению президента, наш город переименовывается в Нур-Султан. Эта инициатива направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа первому президенту за его инициативу и реализацию идеи создания страны Великой степи, за все то, что он сделал для ее столицы. При этом, мы – все жители столицы – остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин», — заявил Султанов, выступая с поздравительной речью в четверг.

Ранее сообщалось о том, что полиция задержала несогласных с переименованием столицы, которые пришли выразить свою позицию к столичному акимату.

20 марта временный президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нур-Султан. Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев, предложив назвать центральные улицы всех крупных городов страны именем первого президента.

Маслихат столицы идею переименования Астаны в Нур-Султан уже поддержал.

Напомним, 19 марта первый президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.