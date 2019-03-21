Токаев и Назарбаев вместе отпраздновали Наурыз мейрамы в Астане

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Астана. 21 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент страны Нурсултан Назарбаев вместе отпраздновали Наурыз мейрамы в Астане, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев вместе посетили этноаул, расположенный на площади перед монументом «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы». На территории этноаула были организованы театрализованные представления, спортивные состязания по национальным видам спорта, выставки ремесленников и демонстрация национальных обрядов», — сообщили в Акорде в четверг.

Отмечается, что в ходе посещения Елбасы и Президент Казахстана поздравили гостей и жителей столицы, а также всех казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, пожелав счастья и благополучия.

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