Мировые лидеры поздравили Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Астана. 21 марта. КазТАГ – Мировые лидеры поздравили Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«В адрес Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав государств и международных организаций по случаю вступления в должность президента Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в четверг.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем поздравлении отмечает большой личный вклад главы государства в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочнения региональной стабильности и безопасности», — написал Путин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отмечает, что Казахстан и Китай являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами, отношения между которыми, благодаря усилиям двух стран сохраняют высокую динамику.

«Я и первый президент Нурсултан Назарбаев установили глубокие дружеские отношения. Надеюсь с Вами также способствовать углублению китайско-казахстанского всестороннего стратегического партнерства во благо двух государств и их народов. Желаю дружественному Казахстану мощи и процветания, а народу – счастья и благополучия», — говорится в поздравительном письме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своей телеграмме, подчеркнув выдающуюся историческую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отметил, что узбекский и казахский народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства, а накопленный опыт тесного взаимодействия и доверия позволил поднять двусторонние отношения на качественно новый уровень стратегического партнерства.

«Твердо убежден, что совместными усилиями мы последовательно продолжим реализацию достигнутых договоренностей, задействовав весь огромный потенциал многопланового сотрудничества в интересах двух стран и народов, во имя обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе», – отмечается в поздравлении Мирзиеева.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в поздравительной телеграмме подчеркивает, что стратегическое партнерство, дружба, союзничество и добрососедские отношения между двумя странами и далее будут укрепляться ради благополучия и процветания наших народов.

В телеграмме Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона выражается уверенность в том, что совместными усилиями весь комплекс таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства будет и впредь только укрепляться во благо наших дружественных народов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане ценят отношения с Республикой Казахстан, в основу которых положены принципы добрососедства, уважения и взаимной поддержки.

«Убежден, что туркмено-казахстанские отношения будут и впредь динамично развиваться, и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества во благо наших братских стран и народов», — говорится в телеграмме.

Президент Сингапура Халима Якоб подчеркнула, что между двумя странами сложились теплые отношения, основанные на общности целей по повышению благосостояния народов и развитию наших государств.

«Я с радостью отмечаю поступательное развитие наших отношений, которым в прошлом году исполнилось 25 лет. Жду с нетерпением совместной работы с Вами в целях дальнейшего укрепления двусторонних связей», — говорится в телеграмме.

Президент Молдовы Игорь Додон в своей поздравительной телеграмме отмечает, что деятельность Токаева на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Казахстана и развитию молдово-казахстанских дружественных связей.

Президент Чешской Республики Милош Земан отметил, что две страны объединяют дружеские отношения и тесное сотрудничество по многим направлениям, особенно в экономической сфере, выразив уверенность в их дальнейшем успешном развитии.

Президент Республики Сербской Александр Вучич отметил, что в предыдущем периоде отношения между Сербией и Казахстаном, проникнутые искренней дружбой и уважением, приобрели совершенно новое измерение.

«Уверен, что сотрудничество и тесные отношения, установленные в том числе благодаря личным контактам с уважаемым господином Нурсултаном Назарбаевым, и в будущем будем совместно не только подтверждать, но и углублять», — написал Вучич.

Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выражает уверенность, что под руководством Токаева Казахстан продолжит курс на построение сильного и процветающего государства, укрепление позиций на международной арене, а взаимовыгодное партнерство со странами СНГ получит новый мощный импульс.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, подчеркивая вклад Назарбаева, отмечает, что за годы независимости Казахстану удалось добиться значительных успехов в выполнении сложных задач политического, социально-экономического развития и укрепления международного авторитета.

«Новаторские международные инициативы первого президента Казахстана Назарбаева всегда оставались замеченными мировым сообществом. К авторитетному и справедливому голосу Казахстана внимательно прислушиваются и уважительно относятся в регионе и в мире. Убежден, что предстоящий Саммит ШОС в Бишкеке с вашим участием позволит еще более активизировать совместные усилия в реализации вопросов региональной и глобальной безопасности, следуя принципам созидательного «Шанхайского духа», — говорится в телеграмме Норова.

Генеральный директор отделения ООН в Женеве Михаэль Меллер в своем письме отмечает опыт президента Казахстана как на государственной службе, так и в рамках ООН. Это является уникальным преимуществом, которое поможет Казахстану и в дальнейшем играть ведущую роль в процессах интеграции и сотрудничества в Центральной Азии.

«Я счастлив видеть на таком выдающемся посту своего единомышленника – приверженца многосторонней дипломатии и готов к совместной работе по преодолению общих вызовов в таком же духе взаимопонимания, которым характеризуется отношения между ООН и Казахстаном на протяжении почти трех десятилетий», — говорится в поздравлении.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Сарксисян выражает уверенность, что деятельность Токаева на посту президента Казахстана послужит дальнейшему всестороннему углублению и развитию интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе и процветанию его народов.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.