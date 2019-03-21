Астана. 21 марта. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемые казахстанцы! Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы! Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение. Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни», — говорится в поздравлении Токаева в четверг.

Президент отметил, что Наурыз – это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений.

«Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития. Сегодня Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме – Республике Казахстан», — сказано в поздравлении.

По словам главы государства, непреходящее значение Наурыз мейрамы «состоит в упрочении единства народа – нашей высшей ценности и общего достояния».

«Как гласит народная мудрость «Там, где есть единство – всегда будет благополучие». Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание!» — заключил Токаев.