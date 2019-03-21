План сотрудничества на 2019 год подписали военные Казахстана и Германии

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Астана. 21 марта. КазТАГ – План сотрудничества на 2019 год подписали военные Казахстана и Германии, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«Военная делегация министерства обороны Республики Казахстан под руководством начальника департамента международного сотрудничества Олжаса Хусаинова приняла участие в штабных переговорах между оборонными ведомствами двух государств, которые состоялись в городе Берлин. Стороны детально обсудили и подписали план военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Германии на 2019 год», — сообщили в минобороны в четверг.

Также отмечается, что отдельно обсуждены вопросы военного образования.

«По итогам переговоров достигнуты договоренности по обмену опытом между подразделениями специальных назначений с целью изучения использования системы цифрового мониторинга и моделирования боевых действий вооруженных сил Германии, в области военной медицины, а также были рассмотрены вопросы миротворческой деятельности и взаимодействие между верификационными центрами Казахстана и Германии», — говорится в сообщении.

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