Токаев назначил начальника своей канцелярии и управделами президента

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Астана. 21 марта. КазТАГ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил начальника своей канцелярии и управляющего делами президента, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Баттакова Ерлана Еркиновича управляющим делами президента Республики Казахстан, освободив от временного исполнения обязанностей управляющего делами президента Республики Казахстан», — сказано в указе президента в четверг.

Баттаков с апреля 2017 года занимал пост первого зампреда управделами главы государства, а до этого – с сентября 2012 по апрель 2017 года он был заместителем управделами президента. Еще раньше с 2010 по 2012 годы занимал пост заведующего финансово-экономическим отделом УДП. 19 марта он был назначен на должность ВРИО УДП.

«Назначить Онжанова Нурлана Баймолдаулы начальником канцелярии президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева.

Онжанов занимал пост помощника президента с июля 2014 года. До этого, с 2008 по 2014 годы был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Германии и послом в Дании по совместительству. Еще раньше – с апреля 2007 по январь 2008 года был помощником президента.

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