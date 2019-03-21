Проект плана действий по глобальной контртеррористической стратегии ООН согласовали в ОДКБ

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Алматы. 21 марта. КазТАГ – Проект плана действий по глобальной контртеррористической стратегии ООН согласовал постоянный совет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба организации.

«Был рассмотрен и согласован проект плана коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, а также регламент информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ», — говорится в сообщении.

Также постсовет обсудил проект повестки дня предстоящего в конце апреля заседания совета министров обороны (СМО) и принял решение о направлении его на согласование председателю СМО ОДКБ.

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