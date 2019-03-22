Экс-аким Петропавловска стал первым замакима СКО

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Алматы. 22 марта. КазТАГ – Первым заместителем акима Северо-Казахстанской области назначен Марат Тасмаганбетов, сообщает пресс-служба акима СКО.

«Распоряжением акима СКО Марат Иманбаевич Тасмаганбетов назначен первым заместителем акима Северо-Казахстанской области», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

До назначения на новую должность Тасмаганбетов с октября 2014 года был акимом Петропавловска, до этого с октября 2006 года по октябрь 2014 года возглавлял район имени Г. Мусрепова СКО, а еще раньше занимал руководящие должности в бизнес-структурах.

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