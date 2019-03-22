Астана. 22 марта. КазТАГ – Тимур Сулейменов назначен помощником президента, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Сулейменова Тимура Муратовича помощником Президента Республики Казахстан», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

До назначения на новую должность Сулейменов 1 марта был назначен на должность заместителя председателя Нацбанка, а до этого с декабря 2016 года по февраль 2019 года был министром национальной экономики. Еще раньше – с февраля 2012 года по апрель 2017 года был министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).