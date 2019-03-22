Ряд кадровых изменений произвел Токаев

Астана. 22 марта. КазТАГ – Ряд кадровых изменений произвел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — сообщили в Акорде в пятницу.

Кроме того, от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу освобожден Тимур Сулейменов.

Также в связи с переходом на другую работу от должности пресс-секретаря президента освобожден Айдос Укибай.

«Распоряжением главы государства Курмангали Берик Уалиулы назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан», — добавили в Акорде.

Курмангали до назначения на новую должность с июня 2018 года был руководителем управления внутренней политики Жамбылской области, а до этого с 2016 по 2018 годы был советником министра – директором департамента информационного обеспечения министерства по инвестициям и развитию. Еще раньше – с августа 2015 года до назначения в МИР был советником первого заместителя председателя партии «Нұр Отан».

Напомним, ранее сообщалось, что Сулейменов назначен помощником президента.