Власти РК ищут способ покрыть расходы из-за переноса срока повышения зарплат бюджетникам

Астана. 22 марта. КазТАГ – Власти Казахстана ищут способ покрыть расходы из-за переноса срока повышения зарплат бюджетникам, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«Министерством финансов совместно с министерствами труда и социальной защиты населения и национальной экономики, а также с другими заинтересованными госорганами, проводятся расчеты по объему дополнительных расходов и изысканию источников их покрытия. Соответствующие поправки будут внесены в проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2019 год, находящийся на рассмотрении в парламенте Республики Казахстан», — говорится в сообщении минфина в пятницу.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня 2019 года. Данное решение, по его мнению, «напрямую повлияет на жизнь более одного миллиона гражданских и государственных служащих».

Вопрос повышения благосостояния населения в казахстанском обществе наиболее остро обсуждается после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.