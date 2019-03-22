Токаев поговорил по телефону с Рахмоном

Астана. 21 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.

«(Состоялся – КазТАГ) телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В ходе разговора президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что Токаев поблагодарил собеседника за теплые поздравления и выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии казахстанско-таджикского взаимодействия.

«Главы государств также поздравили друг друга с праздником Наурыз. Разговор состоялся по инициативе таджикской стороны», — добавили в Акорде.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.