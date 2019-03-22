Астана. 22 марта. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву позвонил президент Армении Армен Саркисян, сообщает пресс-служба Акорды.

«(Состоялся – КазТАГ) телефонный разговор с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. (…) Разговор состоялся по инициативе армянской стороны», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточнили в Акорде, Саркисян поздравил Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов в ответственной деятельности.

«Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Армена Саркисяна за поздравления, отметив неизменность политического курса Казахстана на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Арменией. Собеседники отметили особую роль первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении отношений между Казахстаном и Арменией», — добавили в Акорде.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.