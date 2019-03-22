Эрдоган поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Астана. 21 марта. КазТАГ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Реджеп Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на ответственном посту. В ходе разговора главы государств отметили особую роль первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении отношений и развитии сотрудничества между Казахстаном и Турцией», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что президенты также поздравили друг друга с праздником Наурыз.

«Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны», — добавили в Акорде.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.