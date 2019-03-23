Черногория сохранила за казахстанцами безвизовый режим в турсезон

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Алматы. 23 марта. КазТАГ — Правительство Черногории предоставило для граждан Казахстана на срок до 30 дней режим безвизового пребывания в стране в туристический сезон, сообщил портал CDM.

По его сведениям, черногорский кабмин разрешил казахстанским туристам находиться на территории страны 30 дней  в период с 15 апреля до 31 октября, при условии наличия действительных документов.

Черногория — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова, популярный европейский курорт.

С юго-запада омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на западе, Боснией и Герцеговиной — на северо-западе, Сербией — на северо-востоке, частично признанной Республикой Косово[12] — на востоке и Албанией на юго-востоке.

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