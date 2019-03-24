Жителям казахстанской столицы не придется менять документы из-за переименования города — минюст

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Астана. 24 марта. КазТАГ – Документы жителям столицы Казахстана в связи с переименованием города в Нур-Султан менять не надо, сообщило в воскресенье министерство юстиции республики.

«Переименование столицы не возлагает обязанностей по замене правоустанавливающих документов на недвижимость. Таких как договор купли-продажи, дарения, актов приемки в эксплуатацию и других, а также документов о регистрации актов гражданского состояния — свидетельство о рождении, смерти, заключения/расторжения брака и т.д.», — говорится в сообщении министерства..

Указание в документах прежнего названия столицы не влечет их недействительности, заверили в минюсте.

В свою очередь, в информационных системах министерства юстиции наименование населенного пункта с Астаны на Нур-Султан будет изменено автоматически.

Филиалы государственной корпорации «Правительство для граждан», а также госорганы и организации будут принимать документы при оказании госуслуг в прежнем режиме.

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