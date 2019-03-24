Президент провел встречи с председателем Верховного суда, главами АО «Самрук-Казына» и антикоррупционного ведомства

Астана. 24 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде в воскресенье встречи с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, председателем правления АО «Самрук-Казына» Ахметжаном Есимовым, председателем Верховного суда Жакипом Асановым, сообщила пресс-служба главы государства.

Шпекбаев проинформировал главу Казахстана о проводимой агентством работе в сфере государственной службы и предпринимаемых мерах по противодействию коррупции.

«Президент Казахстана был проинформирован о текущей деятельности агентства по борьбе с коррупционными проявлениями в государственных органах и ходе реформирования системы оплаты труда государственных служащих.По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений», — говорится в сообщении.

Есимов представил Токаеву отчет об итогах деятельности АО «Самрук-Казына» за два месяца текущего года и информация о планах в рамках реализации стратегии развития фонда.

Кроме того, президент Казахстана был проинформирован о процессе вывода компаний АО «Самрук-Казына» на IPO и приватизации активов фонда.

В завершение встречи глава государства дал Есимову ряд конкретных поручений.

Во время встречи с председателем Верховного суда президенту Казахстана были представлены информация о ходе модернизации судебной системы и отчет об исполнении задач в рамках реализации плана нации «100 конкретных шагов».

«Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по совершенствованию судебной системы и обеспечить эффективную реализацию мер, направленных на повышение доверия населения к судебной власти», — сообщила пресс-служба.