Ученые России и Казахстана разработали новую лекарственную форму для лечения туберкулеза

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Пятигорские ученые-фармацевты совместно с коллегами из Казахстана разработали новую лекарственную форму в виде микрокапсул особого состава с определенными добавками полимеров для терапии устойчивого к лекарствам туберкулеза, ее свойства особенно ценны при лечении детей, об этом сообщили в понедельник ТАСС в Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ) — филиале Волгоградского государственного медицинского университета.

Суть разработки в том, что лекарственное вещество заключено в оболочку капсулы, которая после приема внутрь проходит определенный путь в организме и растворяется постепенно так, чтобы доставить лекарство в то место, откуда оно максимально эффективно сможет воздействовать на очаг болезни. Форма микрокапсулирования разработана для таких базовых лекарственных средств для лечения туберкулеза, как пиризинамид, изониазид и моксифлоксацин. По словам руководителя проекта, доктора фармацевтических наук, профессора кафедры фармацевтической технологии ПМФИ Элеоноры Степановой, такая форма доставки для вышеназванных лекарственных веществ предложена учеными впервые и не имеет аналогов в России, Казахстане и других странах постсоветского пространства.

«Микрокапсулы — мельчайшие частицы любого вещества размером от 1 до 500 мкм, покрытые оболочкой из полимерного или какого-либо другого материала. Основная цель — маскировка вкуса, запаха лекарственного вещества, а также возможность регулировать скорость выделения лекарства, что достигается наличием определенных свойств в оболочке», — пояснила Степанова.

Она отметила, что таким образом ученые получили пролонгированные формы для известных, уже широко применяемых для лечения туберкулеза антибиотиков, которые стало комфортнее использовать — принимать их нужно будет не несколько раз, а один раз в сутки, так как лекарство действует дольше. Более того, особые свойства созданной микрокапсулы позволяют уменьшить и побочный эффект — токсичность — применяемых лекарств. «Эти качества позволяют предполагать выраженную возможность применения в детской практике лечения туберкулеза», — уточнила ученый.

По ее словам, современный стандарт лечения, например, лекарственноустойчивого туберкулеза предусматривает прием комплекса антибиотиков из шести наименований, то есть до 20 таблеток в сутки для взрослого человека. Такое большое количество может вызвать различные побочные эффекты. Поэтому перед разработчиками лекарственных препаратов по-прежнему стоит задача по созданию и выбору новых лекарственных форм.

В исследовании участвуют ученые из Казахстана Кунназ Мирзагулова и Марина Ким. Разработка микрокапсулы находится на этапе доклинических исследований.