Первого замглавы АП назначил Токаев

Астана. 25 марта. КазТАГ – Первого заместителя руководителя администрации президента (АП) назначил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Калетаева Дархана Амановича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева в понедельник.

Калетаев до назначения на новую должность с февраля 2019 года был руководителем канцелярии премьера, а до этого с июля 2018 года по февраль 2019 года был министром общественного развития. Еще раньше – с апреля 2018 года по июнь 2018 года был министром по делам религий и гражданского общества.