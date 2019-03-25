Власти Китая запретят рыболовство в верхнем течении Иртыша

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Власти граничащего с Россией и Казахстаном округа Алтай (Или-Казахский автономный округ, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) приняли решение на год запретить рыболовство на Черном Иртыше и еще 54 других реках региона для защиты флоры и фауны, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

«Мы вводим запрет для восстановления рыбных ресурсов, защиты обитателей реки, а также расширения многообразия обитающих там представителей флоры и фауны», — заявил представитель властей.

Сезонный нерестовый запрет на ловлю рыбы в Черном Иртыше и других реках региона вводился с 1 апреля по 30 июня ежегодно на протяжении 13 последних лет. Это позволило увеличить популяцию обитающих там окуней, налимов, карасей, гольянов, таймени и других видов рыбы. Однако в этом году правительство округа приняло решение продлить срок действия запрета на один календарный год.

В то же время власти китайского округа Алтай усилили меры по борьбе с браконьерством и незаконным выловом рыбы. В 2018 году на Черном Иртыше были пресечены 12 случаев незаконной ловли. Более 1,9 тонн рыбы были выпущены на волю.

Черный Иртыш является верхним течением реки Иртыш, которое берет начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и впадает в пресноводное проточное озеро Зайсан на территории Казахстана. Затем Иртыш течет по Западной Сибири, где впадает в Обь. Черный Иртыш является единственной рекой Китая, впадающей в Северный Ледовитый океан.