Абаев признал, что переименование столицы вызвало полемику

Астана. 26 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Переименование столицы в Нур-Султан вызвало серьезную полемику, в том числе были негативные высказывания, сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Да, наблюдал (за реакцией казахстанцев в соцсетях — КазТАГ). Надо признать, что переименование вызвало серьезную полемику. В том числе были определенные негативные высказывания», — сказал журналистам Абаев в кулуарах правительства во вторник.

Он напомнил, что ранее при переименовании Акмолы в Астану также высказывались различные мнения, но позже всем полюбилось новое имя города.

«Для всего нужно определенное время. Пусть время придет, и мы более полную картину увидим. Если помните, когда из Акмолы в Астану переименовали, было также много мемов и так далее. Прошло время, и мы все полюбили бренд «Астана». Еще раз говорю, что никто не меняет, что Астана остается столицей», — сказал министр.

Напомним, 20 марта президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нур-Султан.

Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию для переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

Маслихат столицы идею переименования Астаны в Нур-Султан уже поддержал.