Астана. 26 марта. КазТАГ – Ряд мер по снижению «теневой» экономики готовят власти Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Власти Казахстана обсуждают с бизнес-сообществом ряд мер по снижению «теневой» экономики, в том числе, предоставление бонуса от государства тем, кто пользуется при оплате банковскими карточками», — сказал во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов.

Он уточнил, что парламентом уже приняты поправки по вопросам торговли.

«Согласно им (поправкам – КазТАГ) предполагаются компенсации за счет налога затрат бизнеса на приобретение онлайн кассовых машин, которые могут передавать информацию, обслуживать карточки банковские. Это, мы считаем, серьезное подспорье для предпринимателей, также конкретная мера по выводу ряда отраслей, что называется на солнышко», — сказал министр на брифинге в правительстве.

Дополнительно, по его словам, власти прорабатывают новые меры.

«Это, например, предоставление бонуса предпринимателям от государства, тем, кто пользуется банковскими карточками. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем. Также совместно с бизнесом прорабатываем вопросы ограничения по вычетам тех расходов, которые произведены в крупном объеме в наличной форме, а также приобретение крупных сделок – чтобы эти крупные сделки проводились в безналичной форме. Это мы сейчас с бизнесом такие вопросы обсуждаем», — добавил министр.

Он напомнил, что, начиная с 2018 года, были обнулены ставки подоходного налога, корпоративного подоходного налога в электронной торговле, что привело к росту объемов электронной торговли по итогам 2018 года более, чем в 1,5 раза.

«В целом нашей задачей, как вы знаете, является снижение доли «теневой» экономики на 40% за три года», — сказал Даленов.