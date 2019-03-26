Алматы. 26 марта. КазТАГ – Международный аэропорт Алматы заявил о нарушениях в провозе багажа авиакомпанией Turkmenistan Airlines, сообщила пресс-служба компании.

«В настоящее время Turkmenistan Airlines — Türkmen Howa Ýollary выполняет из Ашгабада в Алматы три рейса в неделю, и проблемы с багажом действительно имеются практически на каждом рейсе: фактически в аэропорту Ашгабада багаж регулярно загружается не в полном объеме. Не прибывший багаж авиаперевозчик досылает, как правило, не ближайшим рейсом, а спустя довольно продолжительное время», — сообщили в пресс-службе во вторник.

Так, в отдел по розыску багажа Международного аэропорта Алматы от пассажиров авиакомпании «Туркменские авиалинии» в январе 2019 года поступило 93 обращения по поводу не прибывшего багажа, в феврале – 293, в марте (по состоянию на 15 число) – 118.

Кроме того, в нарушение правил в аэропорту Ашхабада на рейсы в Алматы регистрируются упаковки и тюки, вес которых иногда значительно превышает допустимые 32 кг на одного пассажира.

«То есть фактически являются не багажом, а грузом, соответственно, в аэропорту отправления должны оформляться по авиационной накладной, как груз. Международный аэропорт Алматы неоднократно направлял уведомления о данных нарушениях с просьбой принять меры по их устранению в представительство Turkmenistan Airlines — Türkmen Howa Ýollary в Алматы. Однако со стороны авиакомпании они на данный момент не устранены», — заключили в аэропорту.