Свою версию причины задержания журналистки в Астане на Наурыз мейрамы назвал Абаев

Астана. 26 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Журналист «Azattyq» Светлана Глушкова была задержана на Наурыз мейрамы в соответствии с написанным на нее заявлением в полицию, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Журналист «Azattyq» была задержана, насколько мне известно, в соответствии с заявлением. Мне сказали, что на нее написали заявление, потому что она на кого-то напала. Любому действию необходима правовая оценка. Есть журналист, которую задержали? Надо будет у нее спросить, как было на самом деле. Поэтому здесь никаких проблем не вижу», — сказал журналистам Абаев в кулуарах правительства во вторник.

Он добавил, что слышал про материалы о задержаниях граждан и попытках мешать работе СМИ на Наурыз мейрамы, однако не видел какой-либо видеозаписи об этом.

«Про материалы (о задержаниях — КазТАГ) я слышал. Здесь все очень просто. Если считаете, что действия кого-то противоречат законодательству, ко всем обращаюсь, необходимо использовать все правовые инструменты для этого. Мы готовы оказать любое содействие в любом направлении. Здесь никаких проблем нет… Я сам видеозапись не видел, но про это слышал. Любому действию необходима оценка. Вся законодательная база в этом вопросе существует», — отметил министр.

Напомним, 21 и 22 марта сообщалось о десятках задержанных в Астане и Алматы. Среди задержанных – журналисты. Сообщалось также, что сотрудникам СМИ мешают работать на месте задержаний, а сами задержания проходят с нарушениями со стороны полиции. Например, 21 марта в Астане полиция задержала около 20 граждан, попытавшихся выразить перед зданием акимата свое несогласие с переименованием столицы в Нур-Султан в отсутствие референдума. Также задержания граждан были зафиксированы в Алматы. В авторитетной международной организации «Репортеры без границ», комментируя задержания журналистов, потребовали от властей Казахстана прекратить преследования журналистов.

Редакция МИА КазТАГ в пятницу обратилась за комментарием к советнику министра внутренних дел – официальному представителю МВД Нурдильде Оразу, который уверял, что ведомство позже прокомментирует задержания, однако обещание свое он не выполнил.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев.