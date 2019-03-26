Единые требования к госзакупкам автомобилей, оргтехники и услуг печатной периодики хотят установить в РК

Астана. 26 марта. КазТАГ – Единые требования к государственным закупкам автомобилей, оргтехники и услуг печатных периодических изданий планируется установить в Казахстане, сообщается в проекте приказа минфина.

«В перечне видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями (аукционными документациями) (…) дополнить пунктами 3, 4 и 5 следующего содержания: «3. Организационная техника (рабочие станции, персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, экраны, процессоры, ноутбуки, многофункциональные устройства, принтеры, сканеры); 4. Автомобильное транспортное средство (легковой автомобиль); 5. Услуги периодических печатных изданий», — говорится в представленном во вторник документе.

Объясняя необходимость внесения указанных поправок, разработчики отметили, что «на практике закупками занимаются специалисты, не владеющие соответствующими знаниями и навыками в соответствующей отрасли», в том числе в сфере компьютерной техники, автомобилей и печатной периодики.

«В связи с чем, при закупе данного товара (данных товаров – КазТАГ) заказчиками могут быть не учтены необходимые требования и условия, либо установленные требования могут не соответствовать законодательству Республики Казахстан», — сказано в обосновании.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 9 апреля.