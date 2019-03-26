Фигуристка Элизабет Турсынбаева – вторая в мире (!), неоднозначный старт футбольной сборной Казахстана в отборочном турнире к Евро-2020, отставка президента AIBA Гафура Рахимова и завершение сезона для «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фигурное катание: сенсация, к которой в общем-то все и шло

19-летняя Элизабет Турсынбаева завоевала «серебро» чемпионата мира, завершившегося в японском городе Сайтама. В какой-то мере это можно назвать сенсацией, но те, кто следит за событиями в фигурном катании, знают, что Элизабет занимала 4-ю позицию в текущем мировом рейтинге, а также имела 6-ю суммарную оценку в нынешнем сезоне. И если победительница Олимпиады-2018 россиянка Алина Загитова наряду с новой японской «звездой» Рикой Кихира считались очевидными фаворитами, то Турсынбаева и остальные фигуристки из России и Японии (по две из каждой страны) назывались в числе претенденток на «бронзу». С подробным предстартовым раскладом от автора этих строк можно ознакомиться здесь: http://olympic.kz/ru/article/4743-chempionat-mira-po-figurnomu-kataniyu-nastal-li-chas-elizabet-tursynbaevoy

Если на предыдущих международных турнирах наша соотечественница, родившаяся в Москве и там же сейчас тренирующаяся (у Этери Тутберидзе, которая буквально «штампует» чемпионок в женском одиночном катании), не очень удачно выполняла короткую программу, то на сей раз Турсынбаева справилась с ней блестяще. Она получила от судей 75,96, на пять баллов превзойдя личный рекорд, и расположилась на третьей промежуточной позиции.

Спустя два дня в произвольной композиции Элизабет чисто исполнила четверной «сальхов», став первой в истории взрослой фигуристкой (на юниорском уровне это уже делают другие ученицы Тутберидзе), которая на официальных соревнованиях успешно справилась с прыжком в четыре оборота. После этого она допустила небольшую ошибку, но, тем не менее, продемонстрировав высокий уровень сложности технических элементов, получила 148,80, или почти на десять баллов больше личного рекорда. Это была четвертая оценка дня — после Загитовой, Кихира (японка, кстати, упала после одного из прыжков, что с учетом неудачи в короткой программе не позволило ей подняться на пьедестал почета) и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, но благодаря преимуществу, полученному двумя днями раньше, Турсынбаева сумела обойти двух последних.

Вообще, если победа Загитовой была безоговорочной (сумма баллов 237,50), то плотность результатов следующих четырех фигуристок оказалась высочайшей: Турсынбаева – 224, 76; Медведева – 223,80; Кихира – 223,49; Каори Сакамото (Япония) – 222,83.

Остается только добавить, что лучшим результатом трагически погибшего Дениса Тена на чемпионатах мира тоже было «серебро», завоеванное им в 2013-м.

Футбол: после крупной победы – крупное поражение

На минувшей неделе национальная сборная Казахстана провела первые два матча отборочного турнира к Евро-2020. Они получились совершенно разными как с точки зрения результатов, так и в плане качества игры. Впрочем, здесь следует вспомнить известное изречение: любая команда играет так, как позволяет ей соперник. И если шотландцы позволяли нашим футболистам многое, то россияне не стали повторять их ошибку.

На состоявшийся в четверг, 21 марта, матч с уроженцами северной части Великобритании новый главный тренер сборной РК Михал Билек выпустил довольно неожиданный стартовый состав. Вот как он выглядел: вратарь – Дмитрий Непогодов, центральные защитники – Темирлан Ерланов (его заменил Елдос Ахметов, 81-я минута), Евгений Постников, Сергей Малый, «бровочники» – Гафуржан Суюмбаев, Ян Вороговский, полузащитники – Исламбек Куат, Юрий Перцух, Александр Меркель, нападающие – Бактиер Зайнутдинов (Серикжан Мужиков 84), Роман Муртазаев (Бауыржан Турысбек 68). И уже в стартовые десять минут наша команда провела две голевые атаки. Сначала Меркель, находясь в центральном круге, забросил мяч через головы защитников на Перцуха, и тот пробил в ближнюю «девятку». А потом Куат тонким проникающим пасом вывел на удар Вороговского. Это добавило уверенности казахстанским футболистам, тогда как гости оказались в растерянности. В начале второго тайма еще одну дальнюю передачу, теперь уже от Суюмбаева, воплотил в гол Зайнутдинов. У шотландцев были возможности сократить разницу в счете, но реализовать их они не сумели. 3:0 – сенсационная победа.

На снимке: Гафур Суюмбаев в матче со сборной России

В этот же день в группе I киприоты разгромили футболистов Сан-Марино – 5:0, а бельгийцы, лидирующие в текущем рейтинге ФИФА, на своем поле выиграли у россиян – 3:1.

Сборной РФ после этого поражения необходимо было реабилитироваться, и на воскресный матч в столицу Казахстана она приехала с максимальным настроем. А вот наша команда, напротив, выглядела то ли опустошенной, то ли расслабленной. Во всяком случае, оказать достойное сопротивление она не сумела, проиграв по всем статьям – 0:4. Хотя больших изменений в стартовом составе не было, разве что в центре обороны появились Елдос Ахметов и Юрий Логвиненко, а на правой бровке расположился Абзал Бейсебеков. Бельгийцы одержали вторую свою победу, на сей раз в гостях над киприотами – 2:0. А шотландцы с таким же счетом одолели сборную Сан-Марино на ее поле.

Положение команд после двух туров: Бельгия – 6 очков, Россия, Кипр, Казахстан, Шотландия – по 3, Сан-Марино – 0. Следующие матчи состоятся 8 июня: Бельгия – Казахстан, Россия – Сан-Марино, Шотландия – Кипр.

Хоккей: «Барыс» до финала Восточной конференции не добрался

«Барыс» не смог преодолеть второй раунд «плэй-офф», проиграв омскому «Авангарду» три матча подряд – два в гостях и один дома.

Напомним, что после первых двух встреч, состоявшихся в Астане (тогда столица Казахстана имела еще прежнее название), общий счет был ничейный. А затем противостояние продолжилось в подмосковной Балашихе, где базируется в нынешнем сезоне клуб из Омска. Поединок, состоявшийся в понедельник, 18 марта, запомнится тем, что из пяти безответных шайб, заброшенных в ворота «Барыса», четыре стали результатом игры «Авангарда» в численном большинстве. Спустя два дня наша команда смотрелась уже лучше. Во втором периоде соперники с интервалом в минуту обменялись голами (омичи открыли счет, но Мэтью Фрэттин его сравнял). А ближе к середине заключительной трети матча голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон пропустил курьезный гол, что, похоже, выбило его партнеров из равновесия. В итоге казахстанский клуб пропустил еще одну шайбу, играя в меньшинстве, – 1:3. Таким же стал и общий счет в серии.

Накануне пятого поединка, который состоялся 22 марта, в соцсетях гуляла шутка: мол, «Авангард» из Омска, играющий в Балашихе, начал второй раунд «плэй-офф» в Астане, а закончит его в Нур-Султане. Так и случилось: «Барыс» снова проиграл. Хотя поначалу все складывалось для него удачно: в середине стартового периода и на первой минуте второго Фрэттин дважды поразил ворота гостей. Но уже вскоре омичи в течение полуминуты сравняли счет, после чего дважды реализовали численное преимущество. В последней трети матча Карлссон снова пропустил необязательный гол, а в самом конце игры Никита Михайлис лишь подсластил пилюлю – 3:5.

Выиграв серию с общим счетом 4:1, «Авангард» в финале Восточной конференции встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». На «Западе» друг другу будут противостоять два армейских клуба – из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фехтование: травма лидера сборной не позволила попасть в полуфинал

В столице Аргентины прошел этап Кубка мира с участием мужчин-шпажистов. Они разыгрывали медали и рейтинговые очки как в личном, так и в командном первенстве. Во втором случае казахстанская дружина (за нее бились Дмитрий Алексанин, Эльмир Алимжанов, Дмитрий Адайкин, Руслан Курбанов) была близка к успеху. Сначала она уверенно победила колумбийцев – 45:25, а затем взяла верх над сильными венграми, занимающими четвертое место в текущем мировом рейтинге, – 45:43. В следующем раунде, 1/4 финала, соперниками стали швейцарцы, на сегодня вторые в мире. По ходу противостояния казахстанцы вели в счете, но потом Алексанин травмировал ногу, судьи не разрешили замену, и ему пришлось продолжить свой бой, который он, разумеется, проиграл. Позже, когда снова настала его очередь выйти на дорожку (против Макса Хайнцера, номера 1 в Швейцарии), наша команда, понимая, что смысла сражаться дальше нет и здоровье лидера сборной важнее, решила прекратить поединок, с чем судьи согласились. Но затем квалифицировали это как вообще отказ от дальнейшего участия в турнире. Как следствие, казахстанцы были лишены возможности побороться за 5-8 места. А швейцарцы дошли до финала, в котором уступили японцам.

На снимке: Команда шпажистов Казахстана

Что касается личного первенства, то Алексанин стал по его итогам 33-м, Алимжанов – 42-м, Адайкин – 44-м, Курбанов – 68-м (среди 216 участников).

Бокс: президент AIBA решил временно отойти. Что дальше?

В минувшую пятницу Гафур Рахимов выступил с заявлением, в котором сообщил о временном сложении с себя полномочий президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Такое решение он объяснил желанием сохранить олимпийскую прописку этого вида спорта – его фигура во главе AIBA является неприемлемой для руководства МОК. «Выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее, я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и как президент я обязан сделать всё, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам», — заявил Рахимов.

На снимке: Гафур Рахимов

Он созвал срочное заседание исполкома AIBA, которое должно было состояться в выходные в режиме конференц-связи и решения которого планировалось обнародовать в понедельник, о чем сообщил официальный сайт организации. Однако до сих пор никакой информации не появилось.

Баскетбол: участник Евролиги оказался «Астане» не по зубам

Вчера «Астана» провела очередной матч регулярного первенства Единой лиги ВТБ. В подмосковных Химках она встречалась с местным клубом, который наряду с московским ЦСКА выступает еще и в Евролиге – самом престижном турнире Старого Света, объединяющем 16 сильнейших команд Европы.

Понятно, что фаворитами в этом поединке изначально были хозяева площадки. Но на протяжении трех четвертей баскетболисты «Астаны» бились с ними на равных. И все же, начиная с середины заключительной десятиминутки, преимущество «Химок» в классе стало сказываться. На протяжении этого финального отрезка матча казахстанский клуб сумел набрать лишь пять очков, тогда как подмосковный – семнадцать. Итоговый счет – 80:93. Самыми результативными в составе «Астаны» были Джей Джей О’Брайен (19 очков), Майкл Дженкинс (17) и Кеннет Хортон (16 + 6 подборов).

После этого поражения наша команда опустилась на 6-е место. Но вряд ли что-то может помешать ей выйти в «плэй-офф».

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