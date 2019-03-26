Астана. 26 марта. КазТАГ – Гражданка Филиппин оказалась среди пострадавших в смертельном ДТП в Астане, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«Всего пострадали 35 человек, 2 человека погибли, 23 – госпитализированы. 17 человек с ушибами отправлены домой, они получают амбулаторное лечение. Сейчас проводятся операции трем пациентам, еще четверо пострадавших готовятся к операции. Среди пострадавших есть гражданка Филиппин 1983 года рождения, ее состояние оценивается как тяжелое. Предварительный диагноз – «Травма грудной клетки, перелом бедер». С пострадавшими работают психологи», – приводятся в пресс-релизе слова руководителя городского управления общественного здравоохранения Камалжана Надырова.

По его информации, также в ДТП попала карета скорой помощи. В салоне находились два фельдшера и водитель. Водитель не пострадал. Одного фельдшера доставили в первую городскую больницу с ушибами колена.

«От имени акимата и от себя лично выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших в аварии», – сказал аким Астаны Бахыт Султанов на заседании акимата.

Также сообщается, что Султанов распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, а также выяснить причину аварии.

Напомним, во вторник утром в Астане на проспекте Кабанбай батыра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута № 301 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12.