РФ рассматривает возможность участия в проекте строительства ж/д «Узбекистан – Кыргызстан — Китай»

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Алматы. 26 марта. КазТАГ Россия рассматривает возможность участия в проекте строительства ж/д «Узбекистан – Кыргызстан — Китай», передает КирТАГ.

«Переговоры с Россией по развитию железнодорожной инфраструктуры в Кыргызстане начаты и ведутся. Что касается строительства железной дороги Узбекистан – Кыргызстан — Китай, то здесь рассматривается возможность участия России в данном проекте. Само соглашение о строительстве, как вы знаете, будет вестись между странами-участницами, которые вовлечены в проект. Но на данном этапе мы рассматриваем возможность обсуждения данных вопросов возможного участия в нем России», — сообщил заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Кыргызстана Данияр Иманалиев во время пресс-конференции во вторник.

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