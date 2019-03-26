Казахстан не планирует менять мировую цену на нефть в бюджете страны на 2019 год

Астана. 26 марта. КазТАГ – Казахстан не планирует пересматривать мировую цену на нефть в бюджете страны на 2019 год, несмотря на волатильность на рынках, сообщил министр нацэкономики Руслан Даленов.

«Учитывая снижение мировых цен на нефть, цену менять мы не будем, поскольку в бюджете закладывается консервативный вариант цены. Что касается цены на нефть, она сейчас торгуется чуть выше уже — порядка 67 с чем-то долларов за баррель, колеблется. Тому есть несколько причин, главная из них – то, что сейчас по казначейским бумагам США наблюдается, так называемая, инверсия кривой доходности. Это очень редкий случай, доходность по 3-х месячным казначейским бумагам превысила доходность по 10-летним бумагам. Так было в 2007 году, так было в 2000 году, в 1989 году. Как правило, такие «загибы» доходности происходили накануне рецессии в экономике США. Всего с 1957 года в США наблюдалось 9 рецессий, и всем им практически всегда предшествовали такие «выгибы», такая инверсия кривой доходности», — сказал министр на брифинге во вторник.

«Сейчас рынки колеблются, волнуются, это дает некую волатильность. Что касается Казахстана, то риски от такой волатильности сейчас, на мой взгляд, минимальны, поскольку бюджет сформирован исходя из пессимистичных или средних параметров. Торговый баланс положительный, а золотовалютные резервы достаточны», — заключил министр.

Как сообщалось ранее, бюджет на 2019 год рассчитан исходя из мировой цены на нефть на уровне $55 за баррель.