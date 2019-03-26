Алматы. 26 марта. КазТАГ – Китай по сниженным ценам скупает нефть в пострадавших от санкций США странах, сообщает Bloomberg.

«Китай удваивает закупки дешевой нефти, которую другие покупатели не приобретают из-за санкций США. Крупнейший в мире импортер нефти увеличил импорт из Венесуэлы и Ирана в прошлом месяце, причем стоимость поставок была наименьшей с ноября 2017 года. Оба производителя ОПЕК подвергаются санкциям США, которые ограничивают их экспорт по всему миру», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в феврале Китай купил в Венесуэле 2,03 млн метрических тонн или 531 тыс. барр нефти, что на 17% больше, чем в январе, и является самым высоким с декабря 2017 года. Импорт из Ирана вырос на 22% по сравнению с месяцем ранее до 1,96 млн тонн.

«Если импортная цена достаточно низкая, нефтяной гигант PetroChina Co. может легко получить прибыль, продавая эту нефть независимым переработчикам, также называемым «чайниками», по более высокой цене», — отмечается в публикации.

По информации издания, средняя цена венесуэльских поставок в Китай составляла около $46/барр, тогда как иранскую нефть КНР импортировал по примерно $60/барр, при том, что нефть марки Brent торговалась на мировых биржах по $67/барр.

Кроме того отмечается, что увеличение импорта нефти Китаем, вероятно, также вызвано нехваткой так называемой тяжелой нефти, которая является более плотной и сернистой, чем легкая нефть. Эта проблема усугубляется сокращением производства нефти ОПЕК и ее союзниками, а также санкциями США.