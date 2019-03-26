Мадалиев назначен замминистра юстиции РК

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Алмат Мадалиев назначен заместителем министра юстиции РК, сообщает пресс-служба минюста.

«Постановлением правительства Алмат Мадалиев стал заместителем министра юстиции РК. Ранее он занимал должность директора департамента законодательства ведомства (с января 2019 года — КазТАГ)», — говорится в информации.

Мадалиев с 2016 по 2019 годы был директором департамента стратегического планирования минюста, в 2014-2016 годы работал юристом в компании Reed Smith LLP. С 2010 по 2014 годы он занимал должности от главного эксперта до заместителя директора департамента по защите имущественных прав государства минюста. В 2009-2010 годы работал помощником председателя счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.