Нацбанк РК обещает сохранить режим инфляционного таргетирования и снизить инфляцию до 3%

Новости 34 0
Какой флаг нужен Евразийскому Союзу Какой флаг нужен Евразийскому Союзу
7286

Астана. 26 марта. КазТАГ – Нацбанк Казахстана планирует сохранить режим инфляционного таргетирования и снизить инфляцию до 3%, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Для реализации задачи по проведению эффективной денежно-кредитной политики и мер по контролю за инфляцией Национальный банк Казахстана сохранит режим инфляционного таргетирования с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивости экономического развития страны и роста уровня жизни населения», — заявил во вторник на заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, предлагается сохранить коридор инфляции 4-6% до 2021 года, а с 2022 года снизить его до 3-5% «и поддерживать в долгосрочной перспективе».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацбанк планирует подписать с правительством соглашение о координации мер по макроэкономической политике на 2019 год.

Похожие материалы:

  1. Положительный эффект на инфляцию от снижения тарифов в 2020 году будет исчерпан – Нацбанк РК
  2. Дефицит платежного баланса в 2019 году увеличится до 3% от ВВП – Нацбанк РК
  3. Базовая ставка скорее должна быть предсказуемой, чем просто стабильной
  4. В 2020 году возможна реализация проинфляционных рисков — Нацбанк
  5. Кредиты в долгосрочной перспективе приводят к ускорению инфляции в Казахстане – Нацбанк

Новости партнеров

Загрузка...