Нацбанк РК обещает сохранить режим инфляционного таргетирования и снизить инфляцию до 3%

Астана. 26 марта. КазТАГ – Нацбанк Казахстана планирует сохранить режим инфляционного таргетирования и снизить инфляцию до 3%, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Для реализации задачи по проведению эффективной денежно-кредитной политики и мер по контролю за инфляцией Национальный банк Казахстана сохранит режим инфляционного таргетирования с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивости экономического развития страны и роста уровня жизни населения», — заявил во вторник на заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, предлагается сохранить коридор инфляции 4-6% до 2021 года, а с 2022 года снизить его до 3-5% «и поддерживать в долгосрочной перспективе».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацбанк планирует подписать с правительством соглашение о координации мер по макроэкономической политике на 2019 год.