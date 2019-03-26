Дарига Назарбаева: дублер президента Казахстан

55-летняя Назарбаева в последние годы занимала ряд высоких, но неадминистративных должностей - от сенатора до заместителя премьер-министра и лидера парламентской фракции правящей партии «Нур Отан». Теперь ей предстоит играть другую роль

Газета Financial Times опубликовала статью Настасьи Астрашевской под названием «Dariga Nazarbayeva: Kazakhstan’s understudy president» — «Дарига Назарбаева: дублер президента Казахстана».

Фото: akorda.kz

В предисловии к ней говорится так: «Оперная певица с московским образованием готова стать первой женщиной-лидером в стране».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Три года назад тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ясно высказался о том, что, по его мнению, Казахстан готов принять в качестве главы государства женщину. «Это возможно, — сказал он. — Учитывая, что у меня три дочери, у меня к женщинам особое отношение».

На этой неделе его пророческое предположение начало принимать реальные очертания. 78-летний господин Назарбаев неожиданно объявил, что уходит в отставку после почти трех десятилетий правления и назначил свою старшую дочь Даригу Назарбаеву спикером Сената страны. То есть – на такой пост, обладатель которого, согласно Основному закону страны, является первым кандидатом на замещение должности главы государства в случае его досрочного освобождения при непредвиденных обстоятельствах.

«Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за доверие и заверить вас, что я буду применять все свои знания и опыт для достижения поставленных целей и задач», — сказала Назарбаева в прошлую среду.

В случае смерти исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта Токаева или его (досрочного) ухода в отставку, госпожа Назарбаева сменит его на посту главы государства в качестве первой женщины-президента страны. Или она может добиться такой власти на президентских выборах, запланированных на следующий год.

Инвесторы и аналитики в течение ряда лет задавались вопросом о том, как же бывший советский лидер – единственный на то время президент независимого Казахстана – осуществит передачу власти в таком регионе, где доминируют долгосрочные лидеры.

«Кровные узы имеют большое значение для традиционного государства», — поясняет аналитик Станислав Притчин.

55-летняя Назарбаева, получившая образование в Москве и свободно владеющая английским, итальянским и немецким языками, в последние годы занимала ряд высоких, но неадминистративных должностей — от сенатора до заместителя премьер-министра и лидера парламентской фракции правящей партии «Нур Отан».

Теперь ей предстоит играть другую роль.

По словам Георгия Волошина, который является уроженцем Казахстана и сейчас живет в Париже, будучи геополитическим аналитиком британской консалтинговой компании Aperio Intelligence, задача «страховочной функции» Назарбаевой заключается в обеспечении того, чтобы власть в случае, если что-то произойдет с Токаевым до его смены, осталась в семье или в близком кругу.

Преемственность впоследствии будет закреплена посредством избрания «нового и более молодого президента, наставляемого Назарбаевым, пока он еще жив, как и планировалось».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В ходе беседы с участниками состоявшегося в июне 2016 года XX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) модератор встречи Фарид Закария задал президенту Казахстана такой вопрос: «Готова ли Америка к тому, чтобы в США был президент-женщина? Я обратил внимание на то, что вы назначили заместителем премьер-министра женщину. Думаете ли вы, что когда-либо Казахстан будет готов к тому, что у него будет женщина-президент?». В ответ Нурсултан Назарбаев заявил следующее: «Почему вы считаете, что в Казахстане не может быть женщина-президент? Вполне может быть! В Казахстане 51 процент населения – женщины. Гендерная политика развивается нормально, 30 процентов депутатов Парламента женщины у нас, министров несколько женщин, так что это вполне возможно. Тем более есть такие подготовленные женщины».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.