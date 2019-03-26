Астана. 26 марта. КазТАГ – Галымжан Койшыбаев назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК, сообщается на сайте премьера.

«Сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин представил нового руководителя канцелярии премьер-министра РК – Галымжана Койшыбаева», — говорится в сообщении во вторник.

«Постановлением правительства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен руководителем канцелярии премьер-министра», — сообщил премьер-министр.

Мамин отметил, что Койшыбаев многие годы работал в администрации президента и в системе министерства иностранных дел – послом, заместителем министра, и пожелал удачи в новой должности.

Напомним, ранее занимавший должность руководителя канцелярии премьер-министра Дархан Калетаев согласно указу президента назначен первым заместителем руководителя администрации президента РК.

25 марта МИА «КазТАГ» со ссылкой на информированный источник сообщало, что Асет Исекешев и Галымжан Койшыбаев получат новые должности.

«Асет Исекешев возглавит Фонд Первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Руководителем канцелярии премьера (после ухода в Дархана Калетаева в администрацию президента – КазТАГ) станет Галымжан Койшыбаев», — сообщил в понедельник корреспонденту собеседник агентства.

Койшыбаев с марта 2016 года занимал пост замглавы МИД, еще раньше – с 2008 года по 2016 годы в разные периоды занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии.