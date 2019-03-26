Нацбанк РК оставит за собой право проводить сглаживающие интервенции на валютном рынке

Астана. 26 марта. КазТАГ – Нацбанк Казахстана оставит за собой право проводить сглаживающие интервенции на валютном рынке, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Национальный Банк Казахстана ставит перед собой задачу по повышению предсказуемости динамики курса тенге. При сохранении политики невмешательства в валютные торги Национальный банк Казахстана оставляет за собой право проведения сглаживающих интервенций», — заявил на заседании правительства во вторник председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, регулярность и прозрачность информации о планируемых операциях по покупке или продаже иностранной валюты придадут стабильность валютному рынку.

«Будут приняты меры по развитию рынка производных финансовых инструментов как важного инструмента хеджирования валютных рисков», — добавил Досаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацбанк планирует подписать с правительством соглашение о координации мер по макроэкономической политике на 2019 год.