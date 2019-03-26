Условия ужесточения денежно-кредитной политики назвал Досаев

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Астана. 26 марта. КазТАГ – Условия ужесточения денежно-кредитной политики назвал председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Национальный банк Казахстана будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки, положительной в реальном выражении в пределах 3-3,5%. При усилении рисков выхода инфляции за пределы установленного целевого коридора денежно-кредитная политика может быть ужесточена», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацбанк планирует подписать с правительством соглашение о координации мер по макроэкономической политике на 2019 год.

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