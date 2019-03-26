Переименование Астаны не потребует дополнительных денег – Смаилов

Астана. 26 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Переименование столицы из Астаны в Нур-Султан не потребует дополнительного финансирования из республиканского или местного бюджетов, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов Алихан Смаилов.

«Недавно был принят закон о переименовании нашей столицы в город Нур-Султан. В этой связи каких-то дополнительных денег из республиканского или местного бюджета не предусматривается», — сообщил Смаилов на пресс-конференции в правительстве во вторник.

Что касается центральных госорганов, то, по его словам, для замены вывесок в тех зданиях, которые находятся на территории города, потребуются средства, но они выделены в рамках текущего финансирования.

«То есть в рамках ежегодного содержания государственных органов. Что касается бланочной продукции, то надо учитывать, что наши государственные органы перешли на электронный документооборот. Поэтому каких-то существенных расходов на печатание бланков не потребуется (…). Я вчера разговаривал с акимом города, он пояснил, что в целом на замену устаревших вывесок и указателей по городу ежегодно предусматривается в местном бюджете 40 млн тенге. То есть это текущие расходы, в рамках которого они планируют постепенно, раз за разом менять эти вывески и указатели», — добавил Смаилов.

Напомним, 20 марта президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нур-Султан.

Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию для переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

Маслихат столицы идею переименования Астаны в Нур-Султан уже поддержал.