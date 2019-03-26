«Иранская модель казахстанского транзита». «Политолог Данияр Ашимбаев: Токаев — полноценный президент». «В городе Нур-Султане. Токаев подписал указ о переименовании столицы». «Берлин Иришев: Казахстан хотя и объявлял путь в Европу, на самом деле идет в Азию»

Сетевой Казахстан 26 марта 2019г.

IA — CENTR . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Иранская модель казахстанского транзита» — С уходом Нурсултана НАЗАРБАЕВА с поста президента Казахстана запущен процесс формирования качественно новой и, что самое интересное, фактически не отраженной в Конституции РК системы государственной власти. Если раньше вертикаль власти начиналась с президента как главы государства, то теперь это начало олицетворяет собой Первый президент – Елбасы. Тем самым Казахстан получил своеобразный аналог системы правления в Иране с участием верховного руководителя (рахбара) и президента республики. Ключевой же опорой Елбасы является пожизненно возглавляемый им Совет безопасности РК.

«Ашимбаев: Сагинтаев станет противовесом правительству и Нацбанку» — Данияр АШИМБАЕВ — Действительно, первые шаги ТОКАЕВА достаточно интересны. Бакытжан САГИНТАЕВ, которого еще месяц назад списали в резерв, оказался главой Администрации президента. Очевидно, что человек он на данный момент обиженный, но при этом его аппаратную хватку никто не отменял. Предположу, что Сагинтаев, по замыслу Токаева, должен стать противовесом правительству и Нацбанку. Напомню, что пока экс-глава Нацбанка Данияр АКИШЕВ сохраняет за собой позицию советника президента. А должность помощника президента получил Тимур СУЛЕЙМЕНОВ – министр национальной экономики прошлого сагинтаевского правительства. Прежний же помощник президента по экономике – Ерулан ЖАМАУБАЕВ – перешел на пост ответственного секретаря Минфина, один из ключевых в этой системе. При этом, что любопытно, его предшественник на этой должности, Бауржан ТОРТАЕВ, был выдвиженцем первого вице-премьера – министра финансов Алихана СМАИЛОВА.

AZATTYQ . ORG . «В городе Нур-Султане. Токаев подписал указ о переименовании столицы» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в субботу, 23 марта, в разгар праздничных дней по случаю Наурыза, подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, 19 марта объявившего о досрочной отставке. Между внесением предложения об изменении названия города и подписанием указа прошло три дня. Дело обошлось без общенационального референдума. Текст указа опубликовали на сайте Акорды. Он состоит из двух пунктов. Первым город переименовывается, второй сообщает, что указ вступает в силу с момента опубликования.

«Почему писатели продают государству авторские права?» — Министерство культуры и спорта «в целях поддержки» писателей приступило к приобретению рукописей новых произведений. Авторские права на выкупленные рукописи будут возвращены наследникам через 70 лет после смерти автора. Некоторые писатели выступают против этих положений министерства.

TIME . KZ . «Политолог Данияр Ашимбаев: Токаев — полноценный президент» — Новый президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в праздничные дни практически не отдыхал — и в Туркестанскую область наведался с визитом, и ряд кадровых перестановок провел. Перестановки эти, мягко говоря, удивили, поскольку Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ перед отставкой произвел все необходимые назначения. Об этом и не только корреспондент “Времени” побеседовал с известным казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — По логике вещей следующие президентские выборы должны пройти в марте-апреле следующего года. С другой стороны, есть конституционная норма, согласно которой президент вправе инициировать досрочные выборы. С третьей стороны, проведение выборов в декабре позволит привести цикл к соответствию Конституции. Поэтому было бы проще провести выборы в декабре. К слову, это значительно ускорило бы политическую легитимизацию нового президента.

«В списках не значится» — Житель Уральска Игорь БАКАЛКИН на днях узнал, что он снова… умер. И опять в том же году — в 2010-м. Открытия не случилось бы, если бы не банк, в котором он обслуживается. Именно там выяснилось, что клиент завис, образно выражаясь, между небом и землей.

«Талантливый и Крутой покорили Москву» — Два сольных концерта подряд в Кремле при полном аншлаге дал казахстанский певец Димаш КУДАЙБЕРГЕН. А после спел “живьем” на двух российских центральных телеканалах. Говорят, такого в Москве давно не припомнят. И теперь россияне также стали ярыми поклонниками “космического мальчика” из Казахстана.

TENGRINEWS . KZ . «Улица Токаева. Аул детства нового Президента» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ родился и учился в Алматы, но часть своего детства он провел в селе Кальпе (Кәлпе). Корреспонденты Tengrinews.kz отправились туда, чтобы узнать, как сейчас живет аул детства нового Главы государства. Дорога в Кальпе лежит через районный центр Уштобе (50 километров от Талдыкоргана). В самом центре Уштобе мы видим сквер, который назван фамилией нынешнего Президента, но назван он в честь его отца — ветерана Великой Отечественной войны, известного журналиста и писателя Кемеля Токаева. Торжественное открытие сквера состоялось в октябре прошлого года.

365 INFO . KZ . «Казахстан и дальше будет оставаться стабильным государством» — Нынешняя система государственной власти вполне стабильна и никаких потрясений в связи с решением Нурсултана Назарбаева можно не опасаться. Так полагает Марат БАШИМОВ, директор Экспертного института Европейского права и прав человека. И если у кого-то возникают сомнения, это банальные обывательские страхи, ничем не подкрепленные.

Марк АЙСБЕРГ — «Идеологическая эстетика Марата Тажина» — Идеология – продолжение политики иными средствами. В переходный период особое значение приобретают вопросы идеологии и внутренней политики. В этом контексте стоит рассматривать назначение Марата ТАЖИНА государственным секретарем Казахстана как своевременное.

Тулеген АСКАРОВ – «Ожидания не самые лучшие» — Февральская смена руководства Нацбанка явно не прибавила оптимизма казахстанцам, поскольку возглавивший его Ерболат ДОСАЕВ заявил о приверженности противоречивой политике своего предшественника Данияра АКИШЕВА.

CAMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК – ««Базарком» Руслан Даленов как олицетворение казахстанской экономики» — Стиль поведения нового министра национальной экономики РК Руслана ДАЛЕНОВА, мягко говоря, озадачивает. Он настолько увлекся мониторингом стоимости огурцов и помидоров на столичных рынках, что начинаешь беспокоиться: а дойдут ли у него когда-нибудь руки до других, куда более значимых в государственном масштабе дел? Народная молва уже окрестила его «базаркомом» и «тепличным министром». Но смешного в сложившейся ситуации мало, так как на повестке дня стоит вопрос серьезнее некуда: куда ведет нашу экономику Даленов?

«Кто и как должен оценивать работу акимов?» — Качество жизни граждан – вот главный критерий, по которому в Казахстане впредь будет оцениваться работа областных акимов. Об этом Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил за несколько дней до своего ухода с поста президента страны – на совещании по вопросам реализации социальной политики. И его преемник Касым-Жомарт ТОКАЕВ во время первой своей рабочей поездки в новом для себя качестве, обращаясь к руководителям на местах, сделал акцент на том, что «с народом надо работать каждый день».

CARAVAN . KZ . «Был ли плох экс-министр образования Сагадиев и какие ошибки он допустил» — А так ли был плох экс-министр образования Сагадиев на своем рабочем месте? В интервью директор образовательного центра “TMpressio” и эксперт ЮНЕСКО Василий ШАХГУЛАРИ попытался объяснить, где и в чем Ерлан Кенжегалиевич был прав. А где и почему накосячил. – Каждый новый министр начинал свои реформы. Ни один не довел их до конца, – сразу бросился в атаку Василий Вачикович. – Почему, за какие грехи их снимали? Мы не знаем. Поэтому не можем дать адекватную оценку их начинаниям. Следующему министру сложно продолжать работу предшественника. Ему же надо понять логику действий бывшего, тактику, детали. Так?

«История одного банкротства: как потерять бизнес, офис и квартиру» — 15 лет назад “Инвестиционный фонд Казахстана” решил поддержать перспективное ТОО “Мырзабек”. Оно добывало строительный камень и щебенку в Мангистауской области. По итогам “сотрудничества” предприятие объявлено банкротом, карьер передан в аренду другому предпринимателю. На владельце висит миллиардный долг. Как так получилось – рассказал бывший учредитель и руководитель ТОО “Мырзабек” Куанышбек МУНАТОВ.

KAPITAL . KZ . «Берлин Иришев: Казахстан хотя и объявлял путь в Европу, на самом деле идет в Азию» — В то время, когда Европа замерла в ожидании последствий Brexit, а президент Беларуси обсуждает создание единой валюты с Россией, Казахстан ищет для себя экономические возможности в интеграции. О том, возможно ли это и какой урок из опыта других стран мы могли бы извлечь, в интервью рассказал экономист, экс-дипломат, управляющий партнер французской консалтинговой компании Parlink Consulting Берлин ИРИШЕВ — Европейцы одно поняли: Казахстан хоть и объявлял путь в Европу, на самом деле идет в Азию. Здесь объективный момент: европейцы не располагают таким объемом инвестиций, как китайцы. Поэтому у них нет особого стремления оказываться в конкурентной ситуации с Китаем. Мы в эйфории от будущего железнодорожного пояса по Шелковому пути, европейцы же сейчас убеждены, что этот проект рассчитан на ослабление Европы.

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