Бозумбаев о пожаре на «Каламкасе»: Сейчас главный вопрос – как это остановить?

Астана. 26 марта. КазТАГ – Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал ситуацию с пожаром на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области, передает корреспондент агентства.

«Пробурили скважину, получается, вода из скважины и насыщенная газом, вот и все. Это означает, что, возможно, плохо зацементировали. Сейчас вопрос, самое главное, как это остановить. Сейчас мой первый заместитель на месте там, он работает», — сказал Бозумбаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

Он добавил, что более подробная информация об инциденте будет предоставлена позже.

Напомним, 25 марта в 7.10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении «Каламкас» АО «МангистауМунайГаз» в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв.м. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет. На месте тушения пожара организован оперативный штаб под руководством начальника ДЧС Мангистауской области Куанара Базарбаева.

26 марта в пресс-службе АО НК «Казмунайгаз» сообщили, что пожар на месторождении не могут локализовать из-за отсутствия подъездных путей к очагу возгорания.

Пожару предшествовала авария на буровой. В частности, 24 марта стало известно, что 13 марта в 17.30 на месторождении «Каламкас» при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) скважины №8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси. В минэнерго Казахстана уверяли, что ликвидация последствия происшествия ожидается к вечеру 24 марта.