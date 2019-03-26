Астана. 26 марта. КазТАГ – Поправки в законодательство в части внезапности проверок бизнеса ожидаются в Казахстане, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«Предполагается внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в части установления принципа внезапности проверок объектов высокой эпидемической значимости, исключения нормы о предварительном уведомлении по предстоящей проверке при осуществлении закупа продукции и камерального контроля, включения нормы по проведению внеплановой проверки в случае выявления нарушений требований технических регламентов в части маркировки продукции (товаров)», — сообщил Мамин, отвечая на запрос.

Кроме того, по его словам, министерством национальной экономики разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей», которым предполагается «создание механизма общественного контроля в сфере защиты прав потребителей, позволяющего активно использовать потенциал неправительственных организаций в обеспечении качества и безопасности товаров и услуг».

«В настоящее время указанные проекты нормативных правовых актов проходят процедуру согласования с заинтересованными государственными органами. Срок их внесения на рассмотрение мажилиса парламента в соответствии с планом законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2019 год во II квартале текущего года (июнь и апрель соответственно)», — добавил Мамин.

Напомним, 13 февраля мажилисмены в своем запросе сообщили, что отечественные производители обеспечивают потребность рынка в сырах и сырных продуктах лишь на 55,4%. По данным парламентариев, в настоящее время в торговых сетях Казахстана и других стран СНГ выявляется большое количество фальсифицированных сырных продуктов, которые вместо животных молочных жиров содержат только растительные жиры и трансжиры немолочного происхождения. По мнению депутатов, появлению на казахстанских прилавках некачественных и вредных сыров и сырных продуктов способствует все еще несистемная проверка качества пищевых продуктов при их завозе и реализации в торговых сетях и магазинах, а также неэффективный порядок проведения внезапных проверок субъектов торговой деятельности.