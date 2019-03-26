Основной сдерживающий фактор развития молочной промышленности назвал Мамин

Астана. 26 марта. КазТАГ – Премьер-министр Аскар Мамин назвал основной сдерживающий фактор развития молочной промышленности, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время основным сдерживающим фактором развития молочной промышленности, в том числе производства сыров и сырных продуктов, является неразвитость сырьевой базы. В связи с чем, в рамках инвестиционной программы развития молочного животноводства на 2018-2027 годы планируется создание 615 новых молочно-товарных ферм», — говорится в ответе Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

По его словам, для кредитования фермеров разработан кредитный продукт по ставке вознаграждения 6% годовых со сроком кредитования на 15 лет. Операторами программы названы АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

«Для поддержки заготовительных организаций, осуществляющих сбор и сдачу сельскохозяйственной продукции, с 2016 года реализуется бюджетная программа по субсидированию суммы налога на добавленную стоимость заготовительным организациям. На эти цели из республиканского бюджета ежегодно выделяется Т1-1,5 млрд», — уточнил премьер.

Он отметил, что в соответствии с правилами субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса (АПК) при инвестиционных вложениях, предусмотрено субсидирование молочно-товарных ферм, молокоприемных пунктов, молзаводов производственной мощностью от 50 тонн в сутки.

«В целях увеличения объемов производства и сокращения объемов импорта сливочного масла, твердого сыра и сухого молока с 2014 года субсидируются затраты молокоперерабатывающих предприятий на закуп сырья. Основной целью субсидирования является повышение экономической доступности молока для производства вышеуказанных продуктов», — добавил глава правительства.

Данная поддержка, по его мнению, «позволит поставить в равные условия отечественные молокоперерабатывающие предприятия с аналогичными производителями из стран Евразийского экономического союза» (ЕАЭС).

«В рамках данной программы в 2018 году по республике просубсидировано 89 молокоперерабатывающих предприятий. Объем бюджетных субсидий составил порядка Т3 421,9 млн. В результате реализации программы объемы производства твердого сыра увеличились в два раза с 2,4 тыс. тонн до 5 тыс. тонн. С текущего года по данной программе увеличены нормативы субсидий, что стимулирует молокоперерабатывающие предприятия увеличивать объемы закупа молока и, как следствие, окажет положительное влияние на увеличение производства сыров и сырных продуктов», — сообщил Мамин.

Напомним, 13 февраля мажилисмены в своем запросе сообщили, что отечественные производители обеспечивают потребность рынка в сырах и сырных продуктах лишь на 55,4%. По данным парламентариев, в настоящее время в торговых сетях Казахстана и других стран СНГ выявляется большое количество фальсифицированных сырных продуктов, которые вместо животных молочных жиров содержат только растительные жиры и трансжиры немолочного происхождения. По мнению депутатов, появлению на казахстанских прилавках некачественных и вредных сыров и сырных продуктов способствует все еще несистемная проверка качества пищевых продуктов при их завозе и реализации в торговых сетях и магазинах, а также неэффективный порядок проведения внезапных проверок субъектов торговой деятельности.