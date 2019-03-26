Астана. 26 марта. КазТАГ – Основные причины повышения цен на мясо назвали в правительстве Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Основными причинами, влияющие на ценообразование и повышение цен на мясо, являются закупочные цены, стоимость кормов, цены на ГСМ (транспортировка), спрос и обеспеченность рынка видами мяса», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Он уточнил, что при построении индекса потребительских цен (ИПЦ), характеризующего уровень инфляции, используется методология, основанная на международных стандартах как «Руководство по индексу потребительских цен: теория и практика», «Практическое руководство по ИПЦ», а также Системе национального счетоводства 2008, изданных международными организациями МОТ, МВФ, ОЭСР, ЕВРОСТАТ, ООН, Всемирный банк.

«В целом, контроль за ценообразованием на товары народного потребления будет продолжен государственными органами и акиматами, и находиться в зоне особого внимания правительства», — заверил Мамин.

Напомним, 15 февраля МИА КазТАГ сообщало о том, что, по заявлению парламентариев, снижение инфляции в Казахстане «не отражает реальной ситуации и долговременных тенденций». В частности, депутаты заявили, что «казахстанцы на практике ощущают снижение реальных доходов». Такая разница между статистическими и жизненными показателями, по словам мажилисменов, «во многом объясняется методикой подсчета». Схема взвешивания для расчета ИПЦ, по словам парламентариев, «не совпадает со структурой потребительских расходов».

«В схеме взвешивания для расчета ИПЦ доля расходов на мясо и мясные продукты составляет 9,8%. Но по статданным расходов домашних хозяйств на продовольствие эта цифра достигает 32,8%, то есть втрое больше. Между тем, именно мясо в 2018 году выросло в цене гораздо быстрее общего подорожания продуктов – на 7,5%. Это означает, что рост цен на данную важную группу товаров гораздо ощутимее сказался на кошельках населения и внес гораздо более весомый вклад в уровень инфляции», — отмечали депутаты.