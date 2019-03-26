Apple пообещала не продавать рекламодателям данные пользователей стримингового сервиса

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Алматы. 26 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Американская корпорация Apple предложила пользователям полный набор контента без продажи на сторону личных данных, сообщает пресс-служба компании.

Компания анонсировала стриминговый сервис AppleTV+ с новым приложением для телепросмотра, консолидированную подписку на новости, игровой сервис и кредитную карту с системой кэшбэка.

«Новые способы просмотра ТВ, новостей, журналов и игр. И новый вид кредитной карты», — написано на сайте компании, которая собирается продавать подписку на приватность, не жертвуя при этом технологиями.

Данные подписчика AppleNews+, как заверяют в корпорации, не передаются рекламодателям. Все рекомендации и анализ проводятся на устройстве, указывается на сайте.

С технологическими новшествами компания запаздывает, ее конкуренты уже используют похожие. Однако сохранение приватности отличает компанию от рекомендательных сервисов конкурентов, которые продают дополнительные данные о пользователе.

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Apple пока не предложила единого пакетного предложения с оптимальной ценой, но наверняка, ее пакет будет дороже. В США семья, решившая приобрести все вместе, предполагают эксперты, должна будет заплатить около $50.

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