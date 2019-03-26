Алматы. 26 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. Семеро пострадавших в массовом ДТП с участием автобусов в Астане находятся в тяжелом состоянии, еще трое на операции, сообщила пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.

«25 человек доставлены в городскую многопрофильную больницу №2, из них четверо в тяжелом состоянии, троих оперируют, трое находятся в отделении интенсивной терапии», — сказала Жургенбаева во вторник.

Один из фельдшеров скорой помощи госпитализирован в городскую больницу №1 в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. Также в Центральную дорожную больницу госпитализирован еще один фельдшер с травмой колена, его состояние удовлетворительное, он отпущен на амбулаторное лечение.

Также стало известно, что погибший водитель был в возрасте 66 лет, а пассажирке автобуса было 26 лет.

На месте аварии продолжают работать экстренные службы, задействованы до 22 бригад скорой помощи и одна бригада Центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием трех автобусов, легковых автомобилей и машины скорой помощи произошло на пересечении ул. Улы Дала с пр. Кабанбай батыра.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса и пассажир скончались на месте происшествия, еще 25 человек пострадали.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции.