Астана. 27 марта. КазТАГ – Государственный центр поддержки национального кино создан в Казахстане, сообщается в постановлении правительства.

«Создать НАО «Государственный центр поддержки национального кино» со 100% участием государства в его уставном капитале. Определить основным предметом деятельности общества: 1) предоставление государственной финансовой поддержки для кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов; 2) выплату субсидий в сфере кинематографии», — говорится в документе.

Уставной капитал НАО сформировали за счет части имущества РГКП «Национальный музей Республики Казахстан».

Из приложения к документу следует, что Нацмузей передает со своего баланса госцентру поддержки национального кино имущество на сумму Т129 585 590,38: напольное покрытие площадью 150 кв.м (шествие «Золотого человека» по музеям мира); витрины в форме острия головного узора «Золотого человека» с раздельным постаментом, размером 75 см на 25 см; GlassVision экран, non-transparent экран со стеклянным обзором; PDP монитор.

Напомним, 13 февраля МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане планируют создать НАО «Государственный центр поддержки национального кино» со 100%-м участием государства в его уставном капитале. Отмечалось, что в состав экспертного совета при госцентре поддержки национального кино войдут известные казахстанские актеры Асанали Ашимов и Досхан Жолжаксынов, режиссеры Адай Абельдинов и Сатыбалды Нарымбетов, кинокритик Олег Борецкий и многие другие известные деятели кино и искусства, всего 16 человек.