Названа дата планируемого визита Токаева в Россию

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Названа дата планируемого визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, сообщает ТАСС.

«Мы сразу же пригласили нового президента (Токаева – КазТАГ) приехать в Россию, и сейчас досогласовывается время этого визита. Очевидно, я могу сказать на данный момент – 3 апреля. Как была достигнута договоренность, новый президент Казахстана наносит свой первый визит в братскую дружественную Россию», — сказал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.

21 марта стало известно, что в ходе телефонного разговора между новым президентом Казахстана и главой РФ Владимиром Путиным была достигнута договоренность, что Токаев в ближайшее время совершит официальный визит в Россию.