Военный вертолет разбился в Кызылординской области, есть жертвы

Астана. 27 марта. КазТАГ – Военный вертолет разбился в Кызылординской области, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«27 марта в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит министерству обороны РК. Обстоятельства крушения выясняются», — сообщил в среду официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

В самом минобороны уточнили, что вертолет принадлежал ВВС СВО ВС РК.

«По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях», — сообщили в МО РК.

В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны.

«В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорда, а один вертолет вернулся к месту крушения. Министерством обороны РК совместно с министерством внутренних дел РК начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия», — говорится в сообщении минобороны.