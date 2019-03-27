Какие поручения дал Токаев акимам Астаны, Алматы, Шымкента и областей

Астана. 27 марта. КазТАГ — Какие поручения дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акимам Астаны, Алматы, Шымкента и областей, рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

«В резиденции Акорда началось совещание под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В совещании принимают участие акимы Астаны, Алматы, Шымкента и областей. (…) В ходе совещания глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить заложенный Елбасы курс на социально справедливое государство. В частности, президент поручил акимам ускорить выделение более 40 тыс. арендных квартир для социально-уязвимых граждан и начать данный процесс уже с мая текущего года. Кроме того, Токаев отметил важность оперативного решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения», — написал Курмангали на своей странице в Facebook в среду.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что в ходе совещания глава государства отметил важность налаживания эффективной связи между государственным аппаратом и обществом.

«Была отмечена необходимость проведения эффективной разъяснительной работы со стороны государственных органов путем использования современных каналов коммуникаций. Президент также подчеркнул, что акимы регионов должны на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты», — добавил Курмангали.